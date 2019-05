vor 59 Min.

17,5 Millionen Zuschuss für den Landkreis

Bund fördert die Kommunen

Aus Anlass des bundesweiten „Tages der Städtebauförderung“ hat der hiesige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein die bisherigen Zahlen der Fördermittel bekannt gegeben, mit denen Städte und Gemeinden im Landkreis Günzburg von 2009 bis einschließlich 2018 gefördert worden sind.

So hat der Bund verschiedene Kommunen im Landkreis Günzburg – Burgau, Günzburg, Ichenhausen, Krumbach, Leipheim, Thannhausen und Ziemetshausen – mit bislang rund 17,5 Millionen Euro unterstützt. Wie Nüßlein betont, sind die Mittel für das laufende Programmjahr 2019 noch nicht vergeben. Mit dem Geld konnten und können die schwäbischen Gemeinden unter anderem ihr Stadtzentrum aufhübschen, die Altstadt sanieren, Denkmäler renovieren, die Gemeinde barrierefrei ausbauen oder das soziale Zusammenleben in der Gemeinde verbessern. Seit Anfang der 2000er-Jahre unterstützt dieses Programm Städte und Gemeinden bei erforderlichen strukturellen und stadtentwicklungspolitischen Anpassungen und löse in den Kommunen wichtige innovative Impulse, nicht zuletzt wirtschaftlicher Art, aus.

„In diesem Jahr unterstützt der Bund seine Kommunen bei der nachhaltigen Entwicklung von Stadtquartieren, Stadt- und Ortskernen auf einem Rekordniveau mit insgesamt rund einer Milliarde Euro. Dazu kommen weitere Programme in den Bereichen Sport, Umwelt, Jugend und Kultur, von denen unsere Städte und Gemeinden profitieren. Jeder Euro, den Berlin dazuschießt, ist gut angelegtes Geld, womit wir die Lebensqualität unserer Bürger spürbar erhöhen und auch wirtschaftlichen Mehrwert schaffen. Denn jeder Euro an Städtebauförderung löst ein Vielfaches an Innovation vor Ort aus, wovon auch unsere Handwerksbetriebe profitieren“, so der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein in der Pressemitteilung. (zg)

