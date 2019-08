10:16 Uhr

17-Jähriger macht weiter Ärger auf dem Volksfest

Trotz eines Platzverweises und Hausverbots wollte er erneut auf das Volksfestgelände in Günzburg. Als ihm das verwehrt wurde, eskalierte die Situation erneut.

Der Ärger für den während des Volksfests Günzburg engagierten Sicherheitsdienst, für Polizei und Stadt mit einem 17-Jährigen geht weiter. Der Jugendliche gehört zu den vier jungen Männern, gegen die seit Montagabend unter anderem wegen eines Raubes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt wird. Die Männer waren nach den Straftaten auf dem Günzburger Volksfestplatz, die sie begangen haben sollen, in Gewahrsam genommen worden. Einer Verwandten sollte der Jugendliche später übergeben werden. Doch nachdem dieser auf der Polizeiwache wieder auszuticken begann, wollte die Verwandte ihn nicht aus dem Gewahrsam mitnehmen. Deshalb kam er erneut in die Zelle der Günzburger Inspektion – und wurde am Folgetag entlassen.

Einen Platzverweis hatte er von der Stadt laut Oberbürgermeister Gerhard Jauernig erhalten. Die Polizei schreibt von einem durch den Sicherheitsdienst erteilten Hausverbot. Das störte den Burschen offenbar herzlich wenig. Am Dienstagabend begab er sich mit Bekannten wieder zum Volksfestgelände. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erkannten den Jugendlichen im Bereich des Zugangs und verwehrten ihm den Einlass. Der Zurückgewiesene wollte das jedoch nicht akzeptieren und versuchte, sich mit Gewalt Zugang zu verschaffen.

Sicherheitsdienst angegriffen und beleidigt

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen griffen er und ein Bekannter von ihm, ein 20-Jähriger, die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes körperlich an. Der 20-Jährige beleidigte zudem einen Sicherheitsmann. Die Mitarbeiter konnten letztlich den Jugendlichen fixieren. In dieser Zeit entfernte sich der 20-Jährige zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige kündigte in Anwesenheit des Sicherheitsdienstes an, dass er in jedem Fall wiederkommen werde, um auf das Gelände zu gelangen. Zwischenzeitlich war vom Sicherheitsdienst die Polizei verständigt worden. Durch die eingesetzte Streifenbesatzung der Polizei Günzburg wurde der 17-Jährige vor Ort angetroffen.

Da sich dieser weiter uneinsichtig zeigte und davon auszugehen war, dass er sich an das Hausverbot nicht halten werde und somit die Begehung weiterer Straftaten zu befürchten war, wurde der Jugendliche in Gewahrsam genommen. Zudem wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Hausfriedensbruches, der Beleidigung und der versuchten Körperverletzung aufgenommen. Seitens der Polizei wird bei der Stadt Günzburg angeregt, sowohl dem 17-Jährigen als auch dem 20-Jährigen für den weiteren Verlauf des Volksfestes jeweils ein schriftliches Hausverbot zu erteilen. (zg, ioa)

