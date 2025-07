17-Jähriger flieht in Bibertal vor der Polizei in ein Waldstück

In Günzburg und Bibertal hat die Polizei am Dienstag zwei Verkehrsdelikte durch Kraftradfahrer festgestellt: Ein 19-Jähriger gelangte in der Schlachthausstraße in Günzburg in eine Verkehrskontrolle. Dabei habe sich gezeigt, dass der DB-Killer aus seinem Motorrad ausgebaut war, weshalb dieses die vorgeschriebenen Lärmwerte überschritt. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und leitete ein Bußgeldverfahren ein.

17-jähriger Kraftradfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Zu einem weiteren Vorfall kam es in Bibertal am Dienstagabend gegen 21 Uhr. Hier fiel der Polizei auf der Kreisstraße 23 ein Kraftrad ohne Kennzeichen auf. Als der Fahrer angehalten werden sollte, habe er versucht, sich der Kontrolle zu entziehen und floh in ein Waldstück. Hier konnten die Beamten ihn jedoch anhalten. Es stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)