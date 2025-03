Vermisstensuche in Dürrlauingen nimmt gutes Ende

Die Polizei sowie Einsatzkräfte zweier Feuerwehren haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Jugendlichen in Dürrlauingen gesucht, der zuvor als vermisst gemeldet wurde. Auf Nachfrage berichtet die Polizei, dass sie um 22.20 Uhr alarmiert wurde, nachdem der 17-Jährige nicht wie vereinbart um 21 Uhr zurückgekehrt war. Rund zehn Streifen, ein Polizeihubschrauber und Feuerwehrleute der Wehren Dürrlauingen und Burgau suchten bis zum nächsten Morgen den Jugendlichen. Gegen 5.15 Uhr kam die Entwarnung: Der 17-Jährige war mit seiner Mutter in Kontakt und konnte an der Rastanlage in Deffingen wohlbehalten aufgefunden werden. (ceth)

