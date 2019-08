vor 18 Min.

18-Jähriger attackiert mutmaßlichen Sexualtäter

Ein Heranwachsender wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verurteilt. Was dahinter steckt.

Von Wolfgang Kahler

Wegen einer Jugendlichen, die möglicherweise Opfer eines Sexualdelikts wurde, ist ein 18-Jähriger selbst zum Täter geworden. Der Heranwachsende griff den mutmaßlichen Vergewaltiger im gleichen Alter mit einem Messer an und verpasste ihm einen Faustschlag. Diese Art „Selbstjustiz“, gehe gar nicht, befand Jugendrichterin Jessica Huk. Sie verhängte gegen den jungen Mann aus dem nördlichen Landkreis eine Geldauflage in Höhe von 400 Euro, zahlbar in Raten. Außerdem muss der Angeklagte einen sozialen Trainingskurs absolvieren, um seine extreme Überreaktion in den Griff zu kriegen.

Was war passiert? Die Memminger Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen einen 18-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Übergriff und vorsätzlicher Körperverletzung an einem minderjährigen Mädchen. Das Opfer stammt offensichtlich aus dem Bekanntenkreis des Angeklagten. Der junge Mann fühlte sich wohl als „edler Ritter“, wie es Richterin Huk formulierte. Er organisierte eine Truppe mit mindestens fünf Freunden und wollte eine Rache- und Einschüchterungsaktion starten, so die Ermittlungen.

Mitschüler konnten eine Eskalation verhindern

Zunächst wurde das Opfer Ende März in einer Ichenhauser Schule aufgesucht. Mitschüler konnten aber eine Eskalation verhindern. Kurz darauf erfolgte der Angriff an einer Bushaltestelle. Dort verpasste der Angeklagte den mutmaßlichen Sexualtäter einen Faustschlag, den der 18-Jährige vor der Jugendrichterin durchaus einräumte. Dann wurde es aber kritischer, denn der Angeklagte drohte dem Opfer mit einem sogenannten Einhandmesser mit den Worten, er werde ihm „die Eier abschneiden“. Das Messer sei allerdings nicht geöffnet gewesen, versuchte der Angeklagte die Attacke herunter zu spielen.

Der bedrohte 18-Jährige bestätigte als Zeuge den Ablauf im Wesentlichen: „Ich dachte, er sticht zu“, als er das Messer beim Angreifer gesehen habe. Die Faust habe ihn am Kiefer getroffen. Als die Richterin Fotos eines Klappmessers vorlegte, das die Polizei beim Täter sichergestellt hatte, sagte der Zeuge, dass es nicht die Tatwaffe gewesen sei. Die Eltern des Angeklagten, die im Gerichtssaal neben dem jungen Mann Platz genommen hatten, mischten sich ein: Ein anderes Messer besitze ihr Sohn nicht, er habe es bei seiner Arbeit als Maurer verwendet.

Er habe das Mädchen rächen wollen

Weitere jugendliche Zeugen im Alter von 14 und 16 Jahren beschrieben den Tatablauf fast übereinstimmend, nur der zwei Jahre jüngere Bruder des Angeklagten meinte, er könne sich an ein Messer nicht erinnern. Laut Hannes Klampfl von der Jugendgerichtshilfe Günzburg leide der Angeklagte, der mit vier Geschwistern aufwuchs, unter einer ADS-Problematik, wie Impulsivität. Er habe das Mädchen rächen wollen und die Schuld der Tat auf sich genommen, an der eine ganze Gruppe beteiligt gewesen sei. Klampfl empfahl einen sozialen Trainingskurs.

Diesem Vorschlag folgte Richterin Huk in ihrem Urteil und verhängte zusätzlich 400 Euro Geldauflage, zahlbar in Raten. Immerhin habe der nicht aktenkundige Angeklagte ein Geständnis abgelegt.

Beim nächsten Mal könnte der Jugendarrest drohen

Mit dieser Strafe sei der junge Mann noch gut weggekommen, betonte die Jugendrichterin. Sollte ein weiterer Verstoß folgen oder die Geldauflage nicht gezahlt werden, könnte ein Jugendarrest verhängt werden.

„Es war unüberlegt“, räumte der 18-Jährige ein. „Es tut mir leid und wird nicht wieder passieren.“ Wann das Verfahren gegen den mutmaßlichen Sexualtäter beim Günzburger Amtsgericht eröffnet wird, wurde in der Verhandlung nicht erwähnt.

