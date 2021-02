vor 5 Min.

19 Kommunen ohne Corona-Fall

So sieht es im Kreis Günzburg aus

Orange ist die Farbe des Landkreises Günzburg auf der Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts. Aktuell liegt der Inzidenzwert am Dienstag bei 25,2. Damit ist er geringfügig niedriger als noch am Montag mit 26,0. Der Wert ist nach der kreisfreien Stadt Kempten (20,2) und dem Landkreis Aichach-Friedberg (21,5) der drittniedrigste in Schwaben.

Die Kreiskliniken haben sich kurz vor 17 Uhr am Dienstag gemeldet und die Belegungssituation dargestellt. In Günzburg liegt ein beatmeter Covid-Patient auf der Intensivstation, auf der Isolierstation sind es fünf Personen. In Krumbach ist nur die Isolierstation mit Corona-Erkrankten belegt – und zwar mit vier.

Insgesamt gibt es in 19 von 34 Städten und Gemeinden des Landkreises in den vergangenen zehn Tagen keinen gemeldeten Corona-Fall mehr (es sei denn eine der 13 Personen, die nicht im Landkreis wohnen und vom Landratsamt als „landkreisfremd“ geführt werden, halten sich in einem der coronafreien Orte auf). Das ist die Übersicht:

Aichen 0

Aletshausen 0

Balzhausen 0

Bibertal 2

Breitenthal 0

Bubesheim 2

Burgau 4

Burtenbach 3

Deisenhausen 1

Dürrlauingen 0

Ebershausen 0

Ellzee 0

Günzburg 6

Gundremmingen 0

Haldenwang 0

Ichenhausen 1

Jettingen-Scheppach 1

Kammeltal 0

Kötz 0

Krumbach 13

Landensberg 0

Leipheim 0

Münsterhausen 1

Neuburg 2

Offingen 1

Rettenbach 0

Röfingen 0

Thannhausen 1

Ursberg 1

Waldstetten 0

Waltenhausen 0

Wiesenbach 0

Winterbach 0

Ziemetshausen 1

Landkreisfremd 13

