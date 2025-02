Kontrolle auf A8: 19-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit gestoppt

Eine zivile Streife der Verkehrspolizei Günzburg hat am Montagmittag auf der A8 bei Günzburg ein zu schnelles Pkw-Anhänger-Gespann festgestellt. Bei einer Nachfahrt mit Video wurde laut Polizeibericht eine Geschwindigkeit von 117 statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde gemessen. Die Beamten stoppten das Gespann an der Anschlussstelle Günzburg und kontrollierten den 19-jährigen Fahrer. Bei der Überprüfung seines Führerscheins stellten die Polizisten nach eigenen Angaben fest, dass er lediglich die Fahrerlaubnisklasse B besaß. Aufgrund der Gesamtgewichte des Gespanns wäre jedoch die Klasse BE erforderlich gewesen, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Fahrer soll zunächst behauptet haben, die erforderliche Klasse zu besitzen, diese sei jedoch nicht eingetragen. Eine Überprüfung bei der zuständigen Führerscheinstelle widerlegte diese Aussage. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein. (AZ)

