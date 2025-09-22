Icon Menü
19-Jähriger ohne Führerschein in Günzburg beim Üben mit dem Auto erwischt

Günzburg

19-Jähriger ohne Führerschein in Günzburg beim Üben mit dem Auto erwischt

Die Polizei hat einen jungen Mann ohne Führerschein kontrolliert, der mit einem älteren Beifahrer Autofahren übt. Die beiden hatten noch versucht, zu tauschen.
    Bei einer Kontrolle ist ein 19-Jähriger ohne Führerschein erwischt worden.
    Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Ein 19-Jähriger und sein älterer Beifahrer sind beim Üben mit dem Auto erwischt worden. Laut der Günzburger Polizei wurden die beiden am Sonntagvormittag durch eine Streife angehalten. Bevor das Fahrzeug zur Verkehrskontrolle stoppte, stellten die Beamten fest, dass im Fahrzeug ein Fahrerwechsel durchgeführt wurde. Nach der Anhaltung stellte sich heraus, dass der ursprüngliche 19-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er ließ sich von einem 31-jährigen Mitfahrer anleiten, um Fahrpraxis zu sammeln, wie die Polizei schreibt. Gegen beide wurde schließlich ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz im Inland hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich entrichten. (AZ)

