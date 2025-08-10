Icon Menü
19-Jähriger stürzt in Jettingen-Scheppach wegen Getreide auf der Fahrbahn

Jettingen-Scheppach

Wer hat in Jettingen-Scheppach auf der Straße Getreidereste verloren und einfach liegen lassen? Bei einem jungen Mopedfahrer kam es deshalb zum Sturz.
    Getreidereste auf der Fahrbahn lösten einen Unfall aus. Foto: Karl-Josef Hildenbran, dpa (Symbolbild)

    Ein 19-Jähriger ist am Samstag wegen Getreide auf der Fahrbahn gestürzt. Laut Polizei befuhr er gegen 21.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Hauptstraße in Jettingen-Scheppach. Am dortigen Kreisverkehr kam es zu dem Unfall. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden am Kraftrad beträgt circa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau sucht Zeugen, welche Angaben zum Verlierer der Ladung machen können. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)

