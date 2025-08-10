19-Jähriger stürzt in Jettingen-Scheppach wegen Getreide auf der Fahrbahn

Ein 19-Jähriger ist am Samstag wegen Getreide auf der Fahrbahn gestürzt. Laut Polizei befuhr er gegen 21.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Hauptstraße in Jettingen-Scheppach. Am dortigen Kreisverkehr kam es zu dem Unfall. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden am Kraftrad beträgt circa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau sucht Zeugen, welche Angaben zum Verlierer der Ladung machen können. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)

