vor 34 Min.

20-Jähriger beleidigt und bedroht Polizisten

Aggressiv verhalten hat sich ein 20-Jähriger in Günzburg gegenüber der Polizei. Er beleidigte, bespuckte und bedrohte die Polizisten.

Ziemlich aggressiv reagiert hat ein 20-Jähriger in Günzburg, den der Rettungsdienst bewusstlos gefunden hat.

Der Rettungsdienst hat am Sonntag gegen 3.30 Uhr die Polizei zur Unterstützung bei der Behandlung eines widerspenstigen Patienten angefordert. Der 20-Jährige war der Polizei zufolge offensichtlich zuvor bewusstlos in der Nähe einer Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße aufgefunden worden. Als der Rettungsdienst eintraf und der junge Mann wach wurde, wollte sich dieser der notwendigen Versorgung durch den Rettungsdienst entziehen. Aus Sorge um den Mann alarmierten die eingesetzten Kräfte des Rettungsdienstes die Polizei.

Polizei musste den Mann fesseln

Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 20-Jährige sofort verbal und körperlich aggressiv. Die Angabe seiner Personalien verweigerte er. Zudem schlug er in Richtung eines der eingesetzten Beamten. Die Polizisten mussten körperliche Gewalt anwenden und sogar den 20-Jährigen fesseln. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte er die eingesetzten Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei massiv.

Einen der Beamten spuckte er außerdem an. Bei dem Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen eine Blutentnahme veranlasst. Zudem musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die eingesetzten Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei nicht verletzt. (zg)

Themen Folgen