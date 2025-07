Große Bühnenkunst im kleinen Burgau: Das Neue Theater wird 20 Jahre

Drei Spielstätten, ein schlimmes Hochwasser und zahlreiche Inszenierungen: Das Neue Theater Burgau hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel erlebt. Nun feiert das einzige freie professionelle Theater im Landkreis Günzburg und weit darüber hinaus seinen 20. Geburtstag.

Angefangen hat alles im Kramerhof: Hier gründeten im Jahr 2005 Dörte Trauzeddel und Yasemin Kont nach ihrem Schauspielstudium an der AdK Ulm ihr eigenes Theater. Fünf Jahre lang wird im KramerHofTheater im alten Gutshof gespielt, im Sommer in der Scheune und im Winter im ehemaligen Kuhstall. Seit 2007 unterstützt ein Förderverein das Theater, zwei Jahre später gab es die ersten Zuschüsse der Stadt Burgau. 2010 wurde aus dem KramerHofTheater das Neue Theater Burgau mit eigener Spielstätte in der Tellerstraße in Burgau. Hier konnte der Spielplan weiter ausgebaut werden. Mit dem Kleinen großen Sonntag kam ein regelmäßiges Angebot für Familien hinzu. Verstärkt wurde auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, was vor allem auf die Arbeit der Theaterpädagogin Vera Hupfauer zurückzuführen ist. Sie kam 2008 zum Team, ergänzt seit 2012 die Theaterleitung und arbeitet als Theaterpädagogin, Schauspielerin und Regisseurin. Seit sich Yasemin Kont 2013 aus der Theaterleitung verabschiedet hat, leiten Dörte Trauzeddel und Vera Hupfauer das Theater gemeinsam.

20 Jahre Neues Theater Burgau: Dörte Trauzeddel und Vera Hupfauer im Einsatz für die Bühnenkunst

Drei Jahre später zog das Neue Theater noch einmal um: In der Robert-Bosch-Straße 2 wurde ein ehemaliges Geschäft für Heimtextilien aufwendig zum Theater umgebaut. Hier gibt es in der ehemaligen Lagerhalle des Ladens nun nicht nur einen Theatersaal, der bis zu 130 Zuschauerinnen und Zuschauer fassen kann, das frühere Geschäft wurde zum großzügigen Foyer mit der „Ausbaubar“ als Herzstück, in der regelmäßig Konzerte, Lesungen und Theaterinszenierungen stattfinden.

Auch außerhalb der eigenen Theaterwände ist das neue Theater immer wieder zu sehen.- Etwa beim Open Air „Ein Sommernachtstraum“ in der Klosteranlage von Wettenhausen oder mit „Adelheid - Markgräfin von Burgau“ im Burgauer Schlosshof. Dabei stehen neben den Theaterleiterinnen Dörte Trauzeddel und Vera Hupfauer regelmäßig Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem großen Netzwerk des Burgauer Theaters auf der Bühne, wie Olaf Ude, Matthias Klösel, Yasemin Kont oder Sarah Hieber. Auch Gastregisseure und Regisseurinnen wie Philipp Neumann, Gianna Formicone oder Jörg Schur werden immer wieder engagiert. Hinter den Kulissen sind es besonders die Ehrenamtlichen des Fördervereins, die dabei helfen, dass der Theaterbetrieb funktionieren kann. Das zeigte sich auch beim verheerenden Hochwasser im vergangenen Juni, als das Theater überflutet wurde. Gemeinsam packten viele Freiwillige an, um das Theater wieder zum Laufen zu bringen.

So feiert das Neue Theater Burgau seinen 20. Geburtstag

Und ganz sicher sind auch viele von ihnen beim Feiern dabei, wenn das Neue Theater am Samstag, 5. Juli, mit einer Jubiläums-Gala unter dem Motto „Immer Weiter Hoch Hinaus“ 20 Jahre Theater in Burgau feiert. An diesem Abend soll die Vielfalt des Neuen Theaters und des Lebens gefeiert werden, versprechen die beiden Theatermacherinnen. Es wird Altes und Neues, Gesungenes und Gespieltes von vielen bekannte Gesichter zu sehen sein. Beginn ist um 20.30 Uhr, entweder draußen im Theatergarten oder bei schlechtem Wetter drinnen im Theatersaal. So oder so gibt es Karten unter www.neues-theater-burgau.de