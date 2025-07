Braucht Rettenbach eine Verkehrsüberwachung?

Wird in der Gemeinde Rettenbach und in den Ortsteilen zu schnell gefahren oder zu viel falsch geparkt? Immer wieder kämen aus der Bevölkerung Hinweise, dass in 30er-Zonen, an den Ortseingängen, aber auch in engen Seitenstraßen Verkehrsteilnehmer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs seien, teilte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Zudem gebe es speziell in der Silbermannstraße eine Situation, die so nicht hinnehmbar sei.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis