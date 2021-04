vor 24 Min.

21 Wohnungen entstehen an der Christa-Wall-Straße in Günzburg

In Günzburg wird weiter kräftig gebaut.

Plus Die beiden Mehrfamilienhäuser haben bis zu vier Stockwerke. Welche Bauanträge es noch in Günzburg gab, unter anderem beim Paketzentrum.

Von Michael Lindner

Der Bauausschuss in Günzburg hat sich vor mehr als einem Jahr mit zwei Mehrfamilienhäusern an der Christa-Wall-Straße beschäftigt. Insgesamt 17 Wohnungen sollten im dortigen Bereich zwischen Brentanostraße und Am Stadtbach entstehen. Nun kam das Bauvorhaben erneut zur Sprache.

Themen folgen