24 Gewinner der Backstage-Tour erleben das Günzburger Volksfest aus einer neuen Perspektive

Günzburg

Gewinner der Volksfest-Backstage-Tour stehen fest

Die 24 Gewinner der Backstage-Tour auf dem Volksfest in Günzburg dürfen nicht nur zusehen und zuhören, sondern vor allem auch (aus)probieren.
    Einmal hinter dem Tresen stehen: Für 24 Personen aus dem Landkreis ist das bei der Backstagetour auf dem Volksfest in Günzburg möglich. Foto: Jana Korczikowski (Archiv)

    Das Günzburger Volksfest einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben, ist auch heuer wieder ein gefragtes Erlebnis. Statt durch die bunten Gassen auf dem Volksfestplatz zu schlendern, wechseln die 24 Gewinnerinnen und Gewinner unseres diesjährigen Gewinnspiels einmal in den „Backstagebereich“.

    Wie immer war der Andrang groß, hinter die Kulissen der Schaustellerbuden und beliebten Fahrgeschäfte zu blicken. Die folgenden Personen dürfen mit Volksfest-Expertin Georgine Fäßler ab 16 Uhr die perfekte Maß einschenken, sich durch das kulinarische Angebot probieren und sich sogar selbst einmal hinter den Kochplatten der Essensstände versuchen: Thomas Knipper (1 Person); Kurt Heinle (1 Person), Peter Pflieger (2 Personen), Katja Schreiber (2 Personen), Jürgen Schindler (2 Personen), Gabi und Georg Motzer, Bernhard Vogg (2 Personen), Irmgard Voto (2 Personen), Jutta Hödl (2 Personen), Sandra Bernert (2 Personen), Christian Edelmann (2 Personen), Andreas Dexle (2 Personen), Kerstin Schwarz (2 Personen). Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern. (AZ)

