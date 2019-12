vor 56 Min.

24-jähriger Mann bedroht zwei Zugbegleiter

Am Bahnhof Günzburg wurde der Mann von der Polizei im Empfang genommen.

Mehrere Polizeistreifen nehmen aggressiven 24-Jährigen am Günzburger Bahnhof in Empfang. Unerlaubtes Rauchen auf der Zugtoilette war der Beginn des Streits.

Am 23. Dezember gegen 18.05 Uhr wurden zwei Zugbegleiter in einem Zug von Augsburg Richtung Ulm von einem Fahrgast bedroht. Es wurde laut Polizei festgestellt, dass der 24 Jahre alte Beschuldigte im WC eines Zugabteils rauchte.

Als die beiden Zugbegleiter ihn aufforderten, aus dem WC zu treten, verhielt er sich sofort aggressiv und ging die beiden verbal an. Er äußerte unter anderem Beleidigungen und bedrohte die Zugbegleiter, sie abstechen zu wollen. Der Beschuldigte wurde schon von zwei Streifen der Polizeiinspektion Günzburg sowie einer Streife der Autobahnpolizei Günzburg am Bahnhof in Günzburg erwartet.

Beamte finden kein Messer

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde aber kein Messer oder ein anderes Stichwerkzeug bei dem Mann gefunden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz eines gültigen Zugtickets war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung, Leistungserschleichung und Beleidigung.

