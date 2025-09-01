24-Jähriger fährt in Kötz ohne Fahrerlaubnis und berauscht Auto

In Kötz hat die Polizei am Sonntagnachmittag einen 24-jährigen Pkw-Fahrer angehalten und ihm die Weiterfahrt untersagt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fanden die Beamten laut Bericht heraus, dass dem jungen Mann bereits der Führerschein entzogen wurde und er somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Weiter soll der 24-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis gestanden haben, woraufhin eine Blutentnahme sowie die Unterbindung der Weiterfahrt angeordnet wurde. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. (AZ)

