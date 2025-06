25-jähriger Motorradfahrer verletzt sich beim Anfahren in Gundremmingen

In Gundremmingen ist ein Motorradfahrer mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch um 18:30 Uhr in der Dr.-August-Weckesser-Straße. Der Fahrer ist demnach 25 Jahre alt. Er wollte mit seinem Krad vom Fahrbahnrand anfahren und gab dabei zu viel Gas. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und er stürzte von seinem Fahrzeug. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. (AZ)

