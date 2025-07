Die Familien- und Kinderregion ist mehr als eine Marke

Wer vor 25 Jahren irgendwo in Deutschland unterwegs war und den Menschen dort zu erklären versuchte, dass er aus dem Landkreis Günzburg kommt, hatte bisweilen so seine Erklärungsnöte. „Zwischen Ulm und Augsburg“ war meistens die Verortung. Das ist ein Vierteljahrhundert später anders. Seit der Eröffnung des Freizeitparks Legoland im Jahr 2002 haben viele inzwischen Günzburg und den Landkreis auf dem Schirm. Doch der Landkreis ist inzwischen nicht nur wegen der Klötzchenwelt vielen ein Begriff. Damals wurde die Familien- und Kinderregion geboren. Und mit Unterstützung der vor 25 Jahren gegründeten Regionalmarketing-Gesellschaft (RMG) wurde daraus eine Marke, die sich seitdem ständig weiterentwickelt hat. Ein Grund zum Feiern also, und rund 140 Gäste folgten der Einladung dazu in den Panoramasaal des Landratsamts.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderregion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis