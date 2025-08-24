27-Jähriger fährt Auto – ohne Führerschein und Erlaubnis des Halters

Am Samstag hat eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg gegen 3.20 Uhr einen 27-jährigen Pkw-Fahrer in Hochwang zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 27-Jährige gab laut Polizeibericht im Verlauf der Kontrolle an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und das Fahrzeug ohne Einwilligung des Halters zu benutzen. Die Polizei unterband darum die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer werden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens geführt. (AZ)
Hochwang
