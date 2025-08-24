Icon Menü
27-Jähriger fährt Auto ohne Führerschein: Polizei stoppt unbefugten Fahrer in Hochwang

Hochwang

27-Jähriger fährt Auto – ohne Führerschein und Erlaubnis des Halters

Der Mann gab bei der Kontrolle in Hochwang zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Auch die Zustimmung des Halters fehlte ihm.
    Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen.
    Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Am Samstag hat eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg gegen 3.20 Uhr einen 27-jährigen Pkw-Fahrer in Hochwang zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 27-Jährige gab laut Polizeibericht im Verlauf der Kontrolle an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und das Fahrzeug ohne Einwilligung des Halters zu benutzen. Die Polizei unterband darum die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer werden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens geführt. (AZ)

