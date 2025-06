Mit zwei Promille Auto gefahren: Polizei nimmt 27-Jährigen den Führerschein ab

In Scheppach hat ein Mann in der Nacht auf Freitag alkoholisiert ein anderes Fahrzeug angefahren. Laut Polizei hat der 27-Jährige auf dem Gelände einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße ein Auto leicht touchiert. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim Fahrer starken Alkoholgeruch, heißt es weiter. Ein Vortest erbrachte einen Wert von fast zwei Promille. Deshalb ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Sein Auto musste der 27-Jährige an Ort und Stelle stehenlassen. (AZ)

