27-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 16.30 Uhr in Kammeltal ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Ein 27-Jähriger, der mit seinem Motorrad in der Hauptstraße in Ried in südlicher Richtung unterwegs war, stürzte aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt und schlitterte rund 35 Meter auf der Fahrbahn. Er erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohende Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden am Motorrad beläuft sich auf rund 4000 Euro. (AZ)

