28 Corona-Tests in Günzburg und Krumbach am ersten Tag

Am 1. September haben die beiden Testzentren des Landkreises in Günzburg und Krumbach ihre Arbeit aufgenommen.

Die kommunalen Testzentren haben ihre Arbeit aufgenommen. Nur ein Bruchteil der vorgehaltenen Kapazitäten ist zum Start am 1. September ausgenutzt worden.

Von Till Hofmann

28 Bürgerinnen und Bürger sind in den beiden neu eingerichteten kommunalen Zentren in Günzburg und Krumbach am ersten Tag auf das Coronavirus getestet worden – die meisten davon (17) waren Reiserückkehrer. Die beiden anderen Kategorien betreffen Personen, die sich testen lassen wollen und Menschen, deren Corona-Warn-App auf dem Smartphone „angeschlagen“ hat.

74 Personen sind es diese Woche insgesamt. Die zur Verfügung gestellten Kapazitäten sind weitaus größer. Bis zu 250 für Nutzer kostenfreie Tests sind an den Medizinischen Versorgungszentren pro Tag möglich.

Ab Oktober 300 Tests täglich

Die bayernweiten Tests sind Teil der Corona-Strategie des Freistaats. Die Vorgabe aus München lautet, dass zwischen zwei und drei Promille der Bevölkerung am Tag getestet werden soll – es jedenfalls für diesen Anteil eine Möglichkeit gibt. Mit den 250 Tests überschreitet der Landkreis gerade so die Zwei-Promille-Grenze. Ab Oktober soll die Anzahl auf 300 täglich erhöht werden.

Das kann überhaupt erst erreicht werden, weil die Anmeldung über die Homepage des Landratsamtes online erfolgt. Ohne Anmeldung kein Termin. „Im Regelfall“, sagt Klinikvorstand Dr. Volker Rehbein, „ist 24 Stunden nach dem Abstrich die Probe bestimmt“. Das Ergebnis wird dann dem Betroffenen gemeldet. Fällt der Test positiv aus, informiert das Labor direkt auch das Gesundheitsamt.

