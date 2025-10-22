30.000 Euro Schaden nach missglücktem Überholmanöver auf der A8 bei Leipheim

Zu einem Unfall ist es am Dienstagvormittag auf der A8 auf Höhe Leipheim gekommen. Laut Polizei war eine 35-jährige Frau mit ihrem Pkw in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Leipheim wollte sie das Auto eines 31-Jährigen überholen und scherte hierzu auf den mittleren Fahrstreifen aus. Hier fuhr allerdings ein 86-Jähriger mit seinem Pkw, der einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern konnte. Aufgrund des Aufpralls wurde die Frau auf den Pkw geschoben, den sie überholen wollte. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Schaden an den Fahrzeugen insgesamt auf etwa 30.000 Euro. Bis das Fahrzeug der Unfallverursacherin abgeschleppt werden konnte, sicherten die Feuerwehren aus Leipheim und Günzburg die Unfallstelle ab. Gegen die Frau wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was zu einem Bußgeld im niedrigen dreistelligen Bereich und einem Punkt im Fahreignungsregister führen wird. (AZ)

