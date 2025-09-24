Icon Menü
31-Jähriger in Günzburg: Polizei entdeckt Machete und Amphetamin bei Personenkontrolle im Auweg

Günzburg

31-Jähriger mit Machete und Amphetamin im Günzburger Auweg

Bei einer Personenkontrolle am Dienstagnachmittag stellte die Polizeiinspektion Günzburg gleich mehrere verbotene Gegenstände sicher.
    Dem Polizeibericht nach bleibt unklar, warum der 31-Jährige eine Machete zugriffsbereit in seinem Hosenbund mitführte.
    Dem Polizeibericht nach bleibt unklar, warum der 31-Jährige eine Machete zugriffsbereit in seinem Hosenbund mitführte. Foto: IMAGO/Depositphotos (Symbolbild)

    Beamten der Polizeiinspektion Günzburg haben am Dienstagmittag im Auweg einen 31-Jährigen kontrolliert. Laut Polizeibericht führte dieser eine Machete zugriffsbereit in seinem Hosenbund mit. Zudem hätte er laut den Beamten angegeben, in seiner Umhängetasche Betäubungsmittel mitzuführen. Tatsächlich fanden die Polizisten nach eigenen Angaben hier Amphetamin im zweitstelligen Grammbereich, das sie zusammen mit der Machete sicherstellten. Gegen den 31-Jährigen wurde nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz Anzeige gestellt. (AZ)

