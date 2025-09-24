31-Jähriger mit Machete und Amphetamin im Günzburger Auweg

Beamten der Polizeiinspektion Günzburg haben am Dienstagmittag im Auweg einen 31-Jährigen kontrolliert. Laut Polizeibericht führte dieser eine Machete zugriffsbereit in seinem Hosenbund mit. Zudem hätte er laut den Beamten angegeben, in seiner Umhängetasche Betäubungsmittel mitzuführen. Tatsächlich fanden die Polizisten nach eigenen Angaben hier Amphetamin im zweitstelligen Grammbereich, das sie zusammen mit der Machete sicherstellten. Gegen den 31-Jährigen wurde nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz Anzeige gestellt. (AZ)

Auweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Machete Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis