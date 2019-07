vor 36 Min.

33 000 Besucher feiern in Leipheim das Kinderfest

Bei schönsten Wetter feierten die Leipheimer am Wochenende ihr Kinderfest. Höhepunkt war der Festumzug am Sonntag mit den anschließenden Festspielen. Am Montag wird weiter gefeiert.

Von Angela Brenner (Text) und Erich Herrmann (Fotos)

Die Leipheimer hatten am Wochenende das Wetterglück gepachtet. Die Prognosen für das Kinderfest waren alles andere als berauschend: Regen, Wolken und kühle 18 Grad waren vorhergesagt. Doch was kam? Bestes Kinderfestwetter mit Sonnenschein und kein Tropfen Regen bis zu den Kinderfestspielen am Sonntagnachmittag. Lediglich die Serenade am Freitagabend musste wegen Regenschauern in die St.-Paulus-Kirche verlegt werden.

Schon am Samstag kamen etwa 18000 Gäste auf den Kinderfestplatz, schätzt Organisatorin Nicole Schneider. Beim Kinderzeltle konnten die kleinen Besucher bei traditionellen Spielen wie Sackhüpfen oder Seilziehen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

453 Kinder der Grund- und Mittelschule Leipheim zeigen ihre Tänze

Höhepunkt war am Sonntag der Umzug durch die Innenstadt mit den anschließenden Festspielen auf dem Sportplatz. 453 Kinder und Jugendliche der Grund- und Mittelschule zeigten dort ihre Tänze, die allerdings nicht nur unterhalten sollten. So bewiesen die Kinder der Tanz-AG, wie bunt die Schulgemeinschaft in Leipheim ist: 21 Nationen werden in der Grund- und Mittelschule unterrichtet. Dieser Vielfalt war ein eigener Tanz gewidmet.

175 Bilder Mehr als 30.000 Besucher kommen zum Leipheimer Kinderfest Bild: Erich Herrmann

Zum Abschluss führten die Siebtklässler – in ihren einfachen schwäbischen Trachten und Sicheln in den Händen – den traditionellen Schnitterreigen auf, jenen Tanz, der an die Ursprünge des Kinderfestes erinnert. Nach Naturkatastrophen und einer schweren Hungersnot, unter der vor allem die Leipheimer Kinder zu leiden hatten, konnte 1817 wieder die erste Ernte eingefahren werden. Die Leipheimer feierten dies mit einem großen Erntedankfest, dem ersten Kinderfest.

Auch Bürgermeister Christian Konrad verwies in seiner Ansprache auf die Hintergründe des Traditionsfestes. „Heute erleben wir aufgrund anderer Erscheinungen mehr und mehr die Klimaveränderungen in vielen Ländern dieser Welt“, sagte er. Eine stark wachsende Weltbevölkerung, zunehmende Industrialisierung und „Raubbau an der Natur“ gehen laut Konrad zulasten des Klimas und führen zu Hochwasserereignissen, Dürren und lange Trockenphasen.

Das Kinderfest in Leipheim ist ein Stück Heimat

„Wir kriegen von diesen Problemen noch relativ wenig mit. Aber ein Umdenken in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist notwendig.“ Die Hintergründe des Festes sollten nicht vergessen werden. Vor allem sei das Kinderfest aber eines: ein Stück Heimat, gelebte Tradition und ein Zeichen der städtischen Gemeinschaft.

An den ersten beiden Tagen des 202. Kinderfests feierten laut Veranstalter mehr als 33000 Besucher mit den Leipheimern. Am Montag geht das Fest in die dritte Runde. Um 14 Uhr startet der Festzug zum Sportplatz, wo die Tänze erneut aufgeführt werden. Danach wird auf dem Festplatz weiter gefeiert.

Lesen Sie dazu auch: Kinderfest: Wie aus der Wildnis eine Festwiese wird

Themen Folgen