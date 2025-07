Jettingen-Scheppach Cannabis konsumiert: 33-Jährige muss mit Bußgeld, Punkten und Fahrverbot rechnen

Die Polizei ordnete an der Rastanlage Burgauer See bei Jettingen-Scheppach bei einer Autofahrerin eine Blutentnahme an. Was sie nach dem positiven Drogentest erwartet.