34-Jähriger mit Quad für Kinder auf der Straße in Schönenberg unterwegs

In Schönenberg, einem Ortsteil von Jettingen-Scheppach, wurde am Sonntagmittag ein nicht zulassungsfähiges Kinder-Quad auf der Straße festgestellt. Laut Polizei entdeckte eine Streife das fahrende Quad in der Kemnater Straße. Das Fahrzeug weise baubedingt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde auf, könne aber auf 24 Stundenkilometer für Kinder gedrosselt werden. Da das Quad nicht zugelassen war, bestand kein Versicherungsschutz, so die Polizei. Zudem habe der 34-jährige Fahrer keinen Helm getragen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen mehrerer Verstöße nach der Straßenverkehrszulassungsordnung, der Straßenverkehrsordnung und des Pflichtversicherungsgesetzes. (AZ)

