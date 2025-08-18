Icon Menü
36-Jähriger ohne Führerschein: Alkoholisierter Fahrer auf der A8 bei Leipheim gestoppt

Leipheim

36-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss auf der A8 gestoppt

Eine Verkehrskontrolle bei Leipheim endete für den Fahrer eines Transporters mit einem Ermittlungsverfahren.
    • |
    • |
    • |
    Der Verdacht auf einen erhöhten Promillewert konnte durch einen freiwilligen Test bestätigt werden.
    Der Verdacht auf einen erhöhten Promillewert konnte durch einen freiwilligen Test bestätigt werden. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Beamte der Verkehrspolizei Günzburg haben am Sonntagabend im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle an der A8-Anschlussstelle Leipheim einen 36-Jährigen mit seinem Transporter angehalten. Laut Polizeibericht stellten die Verkehrspolizisten dabei Alkoholgeruch im Atem des Fahrers fest. Ein freiwilliger Test bestätigte den Verdacht und ergab laut Polizei einen Wert von über 0,5 Promille. Da der Mann auch keinen Führerschein vorzeigen konnte, ermittelten die Beamten im polizeilichen Datenbestand außerdem, dass er überhaupt keine Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss ein. (AZ)

