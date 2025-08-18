36-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss auf der A8 gestoppt

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg haben am Sonntagabend im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle an der A8-Anschlussstelle Leipheim einen 36-Jährigen mit seinem Transporter angehalten. Laut Polizeibericht stellten die Verkehrspolizisten dabei Alkoholgeruch im Atem des Fahrers fest. Ein freiwilliger Test bestätigte den Verdacht und ergab laut Polizei einen Wert von über 0,5 Promille. Da der Mann auch keinen Führerschein vorzeigen konnte, ermittelten die Beamten im polizeilichen Datenbestand außerdem, dass er überhaupt keine Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss ein. (AZ)

