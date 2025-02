37-Jähriger in Günzburg fährt trotz Fahrverbot zur Polizei

In Günzburg hat ein Mann wiederholt gegen ein ihm auferlegtes Fahrverbot verstoßen. Wie die Polizei berichtet, erschien der 37-Jährige am Montag gegen 20 Uhr gemeinsam mit seiner Frau bei der Polizeiinspektion Günzburg. Hintergrund war eine von einer außerbayrischen Bußgeldstelle angeordnete Führerscheinbeschlagnahme, da der Mann laut Polizei sein Fahrverbot nicht fristgerecht angetreten hatte. Er soll angegeben haben, seinen Führerschein nicht dabei zu haben und am Folgetag Rücksprache mit der zuständigen Bußgeldstelle halten zu wollen. Ein Polizeibeamter belehrte ihn darüber, dass er aufgrund der bereits bestehenden Rechtskraft des Fahrverbots kein Kraftfahrzeug mehr führen dürfe – auch ohne die Abgabe seines Führerscheins.

Mann aus Günzburg verstößt mehrfach gegen Fahrverbot - Polizei ermittelt

Beim Verlassen der Dienststelle beobachtete der Beamte, wie sich der 37-Jährige ans Steuer seines Fahrzeugs setzte und losfuhr. Eine nachträgliche Sichtung der Videoaufzeichnung ergab nach Angaben der Beamten, dass er bereits zur Dienststelle selbst gefahren war. Die Polizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen Fahrens trotz Fahrverbots. (PI Günzburg)