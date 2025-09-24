Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

39-Jähriger bei Verkehrskontrolle auf der A8 mit Dopingmitteln erwischt

Leipheim

39-Jähriger mit Dopingmitteln auf A8 gefasst

Bei einer Fahrzeugkontrolle beschlagnahmte die Polizei an der Rastanlage Leipheim illegale Dopingmittel. Einen 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.
    • |
    • |
    • |
    Die aufgefundenen Substanzen sind nach dem Antidopingmittelgesetz verboten.
    Die aufgefundenen Substanzen sind nach dem Antidopingmittelgesetz verboten. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

    Im Rahmen der Schleierfahndung hat die Verkehrspolizei Günzburg am Dienstag um 15 Uhr einen Pkw an der Rastanlage Leipheim kontrolliert. Dabei fanden die Beamten nach eigener Angabe illegale Dopingsubstanzen in einer Tasche. Laut Polizeibericht gab der 39-jährige Fahrer zu, dass die Dopingmittel ihm gehören. Die Beamten stellten die verbotenen Präparate sicher und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren nach dem Antidopingmittelgesetz ein. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden