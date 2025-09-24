39-Jähriger mit Dopingmitteln auf A8 gefasst

Im Rahmen der Schleierfahndung hat die Verkehrspolizei Günzburg am Dienstag um 15 Uhr einen Pkw an der Rastanlage Leipheim kontrolliert. Dabei fanden die Beamten nach eigener Angabe illegale Dopingsubstanzen in einer Tasche. Laut Polizeibericht gab der 39-jährige Fahrer zu, dass die Dopingmittel ihm gehören. Die Beamten stellten die verbotenen Präparate sicher und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren nach dem Antidopingmittelgesetz ein. (AZ)

