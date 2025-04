Zweifache Mutter rastet im Rausch aus und landet fast im Gefängnis

Die Angeklagte reagiert emotional, als der Rettungssanitäter, den sie vor mehr als zwei Jahren angriff, aussagt. Sie bricht in Tränen aus und dreht sich mit dem Gesicht zur Wand. Weniger zart besaitet war die 40-Jährige im Februar 2023 in Leipheim. Dort sollte die Frau versorgt werden, weil sie sich am Kopf verletzt hatte. Doch die Verletzte flippte regelrecht aus und attackierte Helfer und Polizei. Dafür musste sich die zweifache Mutter jetzt vor dem Amtsgericht verantworten.

