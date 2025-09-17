Icon Menü
Langenau

40-Jähriger auf A8 bei Langenau sieht Lkw zu spät und schleudert auf linke Fahrbahn

Um einen Zusammenstoß mit einem Lkw Dienstagnacht zu vermeiden, versucht ein 40-jähriger Autofahrer, auszuweichen. Doch dabei kommt er ins Schleudern.
    • |
    • |
    • |
    Am Morgen kracht es auf der Autobahn 5 und es kommt zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. (Symbolbild)
    Am Morgen kracht es auf der Autobahn 5 und es kommt zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag kurz vor Mitternacht hat es auf der A8 in Richtung Stuttgart gekracht. Wie die Polizei Günzburg mitteilt, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer auf der Autobahn Höhe Langenau, als er den vor ihm fahrenden Lkw zu spät bemerkte. Der Fahrer versuchte noch, durch ein Brems- und Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden. Dabei geriet sein Fahrzeug jedoch ins Schleudern und prallte anschließend gegen den Sattelauflieger.

    Das Auto prallt gegen Sattelauflieger des Lkws auf der A8

    Der Lkw konnte auf dem Seitenstreifen anhalten, während der Autofahrer mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde laut den Beamten niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 8500 Euro geschätzt.
    Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Leipheim und Günzburg vor Ort. (AZ)

