42-Jähriger leistet sich bei Günzburg mehr als eine Nachtfahrt

Der Mann war deutlich nach 22 Uhr unterwegs. Schnell stellte sich heraus, dass die Autofahrt nicht sein einziges Vergehen war.

Dass der 42-jährige ohne triftigen Grund nach 22 Uhr mit seinem Auto unterwegs war, bringt ihm ohnehin eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz ein. Doch auch darüber hinaus glänzte er nicht mit Geistesblitzen. Das ist jedenfalls einer Nachricht der Günzburger Polizei zu entnehmen.

Demnach erspähte eine Streife den Wagen des Mannes am Mittwoch, 28. April 2021, um 23.25 Uhr zwischen Bubesheim und Wasserburg und fuhr zunächst hinter ihm her. In der Denzinger Straße bemerkte der Mann schließlich das hinter ihm fahrende Polizeiauto. Daraufhin steuerte er einen geschotterten Parkplatz an, stoppte und flüchtete zunächst zu Fuß Richtung Günz. Dann blieb er stehen.

Nachtrunk aus der Dose

Im folgenden Dialog nahm der Polizeibeamte sofort deutlichen Alkoholgeruch wahr. Während der 42-Jährige nach seinen Personalien befragt wurde, griff er unvermittelt zu einer in seinem Fahrzeug befindlichen Bierdose und trank daraus. Wegen dieses Nachtrunks veranlasste die Polizei eine Blutentnahme. Ein Alkohol-Vortest war bereits positiv verlaufen.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann verboten, seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. (AZ)

Lesen Sie auch: