Geladene Schusswaffe und Siegelring der Waffen-SS: Polizei durchsucht 44-Jährigen auf A8

Auf der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Jettingen-Scheppach entdeckten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau in der Bauchtasche eines Autofahrers eine scharfe, zugriffsbereite Schusswaffe mit geladenem Magazin. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten am Rastplatz bei Jettingen-Scheppach einen 44-Jährigen. Aufgrund des Erscheinungsbilds seines Autos sollen die Beamten bereits beim Annähern an das Fahrzeug eine Verbindung zur rechtsextremistischen Szene vermutet haben.

Durchsuchung auf der A8: Geladene Waffe und Handbeil gefunden

Bei der anschließenden Durchsuchung des 44-Jährigen stellten sie fest, dass dieser verdeckt unter seinem T-Shirt einen Siegelring der Waffen-SS mit einer Gravur mit nationalsozialistischem Inhalt an einer Kette um den Hals trug, heißt es weiter. Bei der Durchsuchung der Bauchtasche des Fahrers entdeckten die Beamten eine zugriffsbereite, scharfe Schusswaffe mit eingeführtem und geladenem Magazin sowie eine Packung entsprechender Munition.

Bei Wohnungsdurchsuchung stellt Polizei weitere Waffen sicher

Zudem fanden die Grenzpolizisten ein Handbeil im Handschuhfach. Der Mann habe keine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis für die Schusswaffe und die dazugehörige Munition vorweisen können. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde durch die zuständige Ermittlungsrichterin die Durchsuchung der Wohnung des 44-Jährigen angeordnet. Dabei habe die Polizei weitere Schusswaffen und Munition sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt. (AZ)