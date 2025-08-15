Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

45-Jähriger wird bei Abtransport des Spielmobils in Burgau eingeklemmt

Burgau

45-Jähriger wird bei Abtransport des Spielmobils in Burgau eingeklemmt

Mitarbeiter der Städte Günzburg und Burgau wollten den umgebauten Bauwagen abtransportieren. Dabei wurde ein Mann verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Beim Abtransport des Spielmobils in Burgau ist das Bein eines Mannes eingeklemmt worden.
    Beim Abtransport des Spielmobils in Burgau ist das Bein eines Mannes eingeklemmt worden. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Ein 45-Jähriger ist am Donnerstag beim Abtransport des Spielmobils in Burgau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollten gegen 17.25 Uhr Mitarbeiter der Stadt Günzburg und Burgau das Spielmobil des Landkreises abtransportieren. Es stand auf dem Parkplatz der Mittelschule. Das Spielmobil, ein umgebauter Bauwagen, war auf der abschüssigen Fläche nicht ausreichend gesichert, teilt die Polizei mit. Es sei rückwärts gerollt und mit dem linken Vorderreifen gegen den Bordstein geprallt. Dabei sei die Deichsel nach rechts verschoben worden. Ein 45 Jahre alter Mann wurde zwischen der Deichsel und der Seitenwand des Spielmobils kurzzeitig eingeklemmt. Er wurde vom Rettungsdienst wegen Schmerzen an einem Bein ins Krankenhaus gebracht. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden