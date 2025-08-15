45-Jähriger wird bei Abtransport des Spielmobils in Burgau eingeklemmt

Ein 45-Jähriger ist am Donnerstag beim Abtransport des Spielmobils in Burgau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollten gegen 17.25 Uhr Mitarbeiter der Stadt Günzburg und Burgau das Spielmobil des Landkreises abtransportieren. Es stand auf dem Parkplatz der Mittelschule. Das Spielmobil, ein umgebauter Bauwagen, war auf der abschüssigen Fläche nicht ausreichend gesichert, teilt die Polizei mit. Es sei rückwärts gerollt und mit dem linken Vorderreifen gegen den Bordstein geprallt. Dabei sei die Deichsel nach rechts verschoben worden. Ein 45 Jahre alter Mann wurde zwischen der Deichsel und der Seitenwand des Spielmobils kurzzeitig eingeklemmt. Er wurde vom Rettungsdienst wegen Schmerzen an einem Bein ins Krankenhaus gebracht. (AZ)

