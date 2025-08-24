Versuchter Diebstahl: 46-Jähriger nach Flucht gefasst

Am Samstagnachmittag ist es in einem Geschäft in der Dillinger Straße zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Ein 46-Jähriger versuchte laut Polizeibericht in einem unbeobachteten Moment, die Kasse des Ladens zu öffnen und das dort befindliche Bargeld zu entwenden. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter gestört, woraufhin er aus dem Laden floh. Wenig später teilte ein Zeuge des Vorfalls der Polizei mit, dass sich die Person am Bahnhof befinde. Dort konnte der Täter von einer Streife angetroffen werden, wobei diese außerdem ein Taschenmesser bei ihm auffand. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde er zur Polizei Günzburg verbracht. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen des versuchten Diebstahls mit Waffen. (AZ)

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingener Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis