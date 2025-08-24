Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

46-Jähriger flüchtet nach gescheitertem Kassenraub mit Messer in Dillinger Straße

Günzburg

Versuchter Diebstahl: 46-Jähriger nach Flucht gefasst

Nach seiner Flucht fand die Polizei den Mann und fand heraus, dass er ein Messer bei sich trug. Nun ermitteln die Beamten wegen versuchten Diebstahls mit Waffen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei fand den Mann nach seiner Flucht am Bahnhof in Günzburg.
    Die Polizei fand den Mann nach seiner Flucht am Bahnhof in Günzburg. Foto: Robert Michael, dpa (Symbolbild)

    Am Samstagnachmittag ist es in einem Geschäft in der Dillinger Straße zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Ein 46-Jähriger versuchte laut Polizeibericht in einem unbeobachteten Moment, die Kasse des Ladens zu öffnen und das dort befindliche Bargeld zu entwenden. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter gestört, woraufhin er aus dem Laden floh. Wenig später teilte ein Zeuge des Vorfalls der Polizei mit, dass sich die Person am Bahnhof befinde. Dort konnte der Täter von einer Streife angetroffen werden, wobei diese außerdem ein Taschenmesser bei ihm auffand. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde er zur Polizei Günzburg verbracht. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen des versuchten Diebstahls mit Waffen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden