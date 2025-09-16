Körperliche Auseinandersetzung in einem Wohnhaus: 47-Jährigen erwartet Strafverfahren

In Günzburg ist es am Montagmittag zu einem Streit zwischen Hausbewohnern beziehungsweise einem Besucher gekommen. Dieser endete nach Angaben der Polizei in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Hausbewohner in Günzburg verletzte sich leicht am Hinterkopf

Den Hergang beschreiben die Beamten wie folgt: Ein Bewohner soll an der Haustür geklingelt haben, da er seinen Schlüssel vergessen hatte. Eine andere Bewohnerin des Hauses soll ihm geöffnet haben, wobei ihr 47-jähriger Besucher hinzugekommen und den Mann aus noch unbekanntem Grund aus dem Haus habe werfen wollen, heißt es weiter. Schließlich sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll der Hausbewohner zu Boden gefallen sein, weshalb er sich leicht am Hinterkopf verletzte.

47-Jährigen erwartet Verfahren wegen Körperverletzung

Der Vorfall wurde einige Stunden später bei der Polizeiinspektion angezeigt. Etwas später erschien zudem der beschuldigte 47-Jährige auf der Wache, um seine Sicht der Dinge zu erläutern, so die Polizei. Die Beamten hätten dabei festgestellt, dass der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss und mit dem Fahrrad zur Dienststelle gekommen war. Neben einem Strafverfahren wegen Körperverletzung wird nun gegen ihn auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (AZ)