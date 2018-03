15:38 Uhr

5000 Liter Heizöl ausgelaufen

Vier Feuerwehren mit 50 Mann waren in Unterknöringen im Einsatz, wo 5000 Liter Heizöl aus einem Tanklaster ausgetreten waren.

In der Kammel bei Unterknöringen wurden Ölsperren errichtet. 50 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.

Schuld ist wahrscheinlich ein Handhabungsfehler: Am Mittwochmittag sind im Burgauer Ortsteil Unterknöringen 5000 Liter Heizöl ausgelaufen. Vier Feuerwehren waren im Einsatz, um zu verhindern, dass sich das Öl ausbreitet. In der nahen Kammel mussten Ölsperren errichtet werden.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer des Tanklasters gegen 12.25 Uhr einen Gewerbebetrieb mit Heizöl beliefern. 5000 Liter Heizöl liefen allerdings aus dem Tanklaster aus. Die Polizei vermutet einen Handhabungsfehler.

Neben etwa 50 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Ober- und Unterknöringen, Ettenbeuren und Burgau waren auch Vertreter des Landratsamtes Günzburg und des Wasserwirtschaftsamtes Krumbach vor Ort. Ferner war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Eine weitere Verbreitung des Heizöls konnten die Einsatzkräfte verhindern. In der angrenzenden Kammel wurden Ölsperren errichtet. Nach derzeitigem Stand kam es zu keiner Umweltgefährdung. Die Reinigungsarbeiten dauerten aber am Mittwochnachmittag noch an.

Die weiteren Ermittlungen hat der Gefahrguttrupp der Autobahnpolizei Memmingen übernommen. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Schaden von rund 100000 Euro entstanden sein.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. (zg)

