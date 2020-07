vor 36 Min.

52 Helfer machen Schulweg sicherer

Stadt Günzburg bedankt sich für den Einsatz für die Kinder

Die Stadt Günzburg dankt ihren Schulweghelfern jährlich mit einem gemeinsamen Essen für ihren wichtigen, auch bei Hitze, Regen oder Schnee geleisteten Dienst. Aufgrund der Corona-Pandemie kamen in diesem Jahr lediglich die Koordinatoren der Schulweghelfer für einen Fototermin zusammen. Alle 52 Schulweghelfer bekommen Essensgutscheine zugeschickt.

„Ich danke Ihnen herzlichst für Ihren Einsatz, jeden Schultag, egal bei welchem Wetter und in welchen stürmischen Zeiten wir uns gerade befinden“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig zu den anwesenden Koordinatoren. „Sie machen den Schulweg für unsere Kinder, unserem wertvollsten Gut, noch sicherer“, so Jauernig weiter. Im Stadtgebiet sind insgesamt 52 Schulweghelfer an der Grundschule Südost und in Reisensburg sowie an den Bushaltestellen in Nornheim und Leinheim ehrenamtlich tätig.

Das Team freut sich über Nachwuchs und so geht der einstimmige Appell an alle anderen Eltern, sich zu engagieren und den Schulweg für die Günzburger Kinder sicherer zu machen.

Für zehn Jahre Engagement ehrte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig Anton Weilbacher und Karin Meyer.

Ein Dank ging ebenfalls an die Kreisverkehrswacht, vertreten durch Burkard Sterk, und die Polizeiinspektion Günzburg, vertreten durch Polizeioberkommissar Markus Blaha. Bei Letztgenanntem bedankte sich Oberbürgermeister Jauernig für die zahlreichen Ortstermine an Schulen mit Lehrern und Eltern, die dazu führten, die Sicherheitslage für die Kinder weiter zu verbessern. (zg)

