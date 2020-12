vor 40 Min.

53 Corona-Tote im Landkreis

Inzidenzwert sinkt

Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Günzburg an oder mit Corona gestorben sind, steigt weiter – insgesamt sind es nun 53 Personen (Stand: Donnerstag, 8 Uhr). Das sind vier Bürger mehr als noch am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Donnerstagnachmittag mitteilte. Seit Beginn der statistischen Erhebungen im Frühjahr dieses Jahres haben sich inzwischen 3104 Personen aus dem Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert – eine Steigerung um 57 gegenüber dem Vortag.

Der Inzidenzwert (Zahl der Neuansteckungen in den vergangenen sieben Tagen und auf 100000 Einwohner bezogen) sinkt weiter ab – auf aktuell 225,94. Am Mittwoch lag er bei 246,60.

In der Kreisklinik Günzburg lagen am Donnerstag fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Alle mussten beatmet werden. Von den eigentlich vorhandenen zwölf Intensivbetten können wegen Personalmangels nur zehn betrieben werden. Auf der Isolierstation waren es sieben Covid-Patienten. In Krumbach wurde ein an Corona Erkrankter intensivmedizinisch behandelt und auch beatmet. Auf der Isolierstation lagen zehn Covid-Patienten. (ioa)

