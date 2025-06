59-jähriger wird seit zwei Wochen vermisst

Seit dem 11. Juni wird ein 59-Jähriger aus Dürrlauingen vermisst. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, befindet sich der polnische Staatsangehörige möglicherweise in einer hilflosen Lage und ist auf Medikamente angewiesen. Zuletzt wurde der Vermisste am Vormittag des 11. Juni in Burgau gesehen, als er dort bei einem Discounter Einkäufe erledigte. Danach verliert sich seine Spur.

Der Polizei zufolge war der Mann zuletzt mit einer blauen Jeans, einem karierten Hemd und einer unbekannten Jacke bekleidet. Er hat kurze Haare, blaue Augen und einen Bart. Die genaue Körpergröße ist der Polizei nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm werden derzeit in alle Richtungen geführt.

Icon Vergrößern Dieser 59-jährige Mann aus Dürrlauingen wird seit dem 11. Juni vermisst. Foto: Polizei Icon Schließen Schließen Dieser 59-jährige Mann aus Dürrlauingen wird seit dem 11. Juni vermisst. Foto: Polizei

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei Burgau führten nicht zum Auffinden des Vermissten, zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen, bzw. kennt den Vermissten und kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter 0731/8013-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden. (AZ)