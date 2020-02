17:38 Uhr

65 neue Betreuungsplätze für etwa 4,5 Millionen Euro

Die Stadt investiert 4,5 Millionen Euro in die neue Kindertagesstätte im Kötzer Weg. Baubeginn ist im Sommer. Bis wann das Gebäude fertiggestellt sein soll.

Die Stadt Günzburg wächst und nimmt vor allem an jungen Bürgern zu – pro Jahr sind es zwischen 300 und 400 Menschen. Das erhöht den Bedarf an Kindergarten- sowie Kinderkrippenplätzen. Zwar entlastet der kürzlich eröffnete Anbau in Wasserburg, dennoch investiert die Stadt in eine neue Kindertagesstätte im Kötzer Weg.

In zwei Gruppen entsteht Platz für 50 Kindergartenkinder und in einer Gruppe Platz für 15 Krippenkinder ab einem Jahr. Kinder aus dem benachbarten Kinderhaus Hagenweide besuchten nun gemeinsam mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig den Bauplatz und ließen sich das Vorgehen vom Architekten erklären. Ausgerüstet mit Schubkarren, Schaufeln und Bauhelmen hätten die Kinder gleich mitanpacken können.

Kommune bringt die Einrichtung zu den Menschen

„Unsere neue Kindertagesstätte trägt dem Generationenwandel in der Unter- beziehungsweise Weststadt Rechnung. Nicht die Menschen bringen ihre Kinder zur Einrichtung in Irgendwo, sondern die Kommune bringt die Einrichtung zu den Menschen und den Kindern, mitten in deren Wohngebiet. Das spart Zeit und Verkehr, schont damit die Umwelt und ist genau am Bedarf“, erklärt Jauernig den ausgewählten Platz. Baubeginn ist im Sommer, im Herbst 2021 soll die Fertigstellung erfolgen.

Der Platz, den das Ulmer Architekturbüro zu überplanen hatte, ist nicht ganz einfach: Eingerahmt ist das Grundstück am Kötzer Weg von bestehenden Wohnhäusern und Parkplätzen. Städtebaulich passe sich die neue Kindertagesstätte der Umgebung an und ist ein Bindeglied zwischen der eingeschossigen Bebauung im Norden und der zweigeschossigen im Süden. Das Bauvolumen wurde in zwei Baukörper in der Form eines Kubus’ gegliedert. Die Investitionskosten liegen bei etwa viereinhalb Millionen Euro. Die Stadt Günzburg hofft auf Fördergelder in Höhe von etwa zwei Millionen Euro.

Gebäude gliedert das Grundstück in drei Außenbereiche

Der schlichte Baukörper gliedert das Baugrundstück in drei eindeutige Außenbereiche. Östlich gelegen befindet sich der Hauptzugang mit den Besucherparkplätzen, im Süden liegt der Außenbereich der Krippenkinder und der westliche Bereich wird als Spiel- und Bewegungsfläche für alle Kindergartengruppen geschaffen. Die Zufahrt des Kindergartens erfolgt über den Kötzer Weg.

Verantwortlich für die Gestaltung des Kindergartens ist das Büro Braunger Wörtz Architekten. Lehmputz an den Innenwänden und Holzparkett am Boden sorgen für eine gute Raumatmosphäre. Sichtbare Wandflächen, Holzlamellendecken zur optimalen Schallabsorption, Holz-Alu-Fenster und Putz an der Außenfassade komplettieren das Massivhauskonzept.

Die natürliche Belichtung und die ausgleichenden Speichermassen der Massivbauteile lassen dabei ein Gebäude mit minimalem Einsatz von Haustechnik für Lüftung und Kühlung im Passivhausstandard entstehen. Die Flachdächer werden extensiv begrünt.

Teiloffenes pädagogisches Konzept für die Krippengruppe

Die Krippengruppe wurde im Sinne eines behüteten Raumes etwas im Gelände eingetieft und verfügt über einen eigenen, ebenerdig erreichbaren Außenbereich, in dem altersgerechte Spiel- und Bewegungsräume Platz finden. Vorgesehen ist zudem ein teiloffenes pädagogisches Konzept. Bei diesem hat jedes Kind seinen festen Platz in seiner vertrauten Stammgruppe – zugleich aber auch die Möglichkeit, die Angebote gruppenübergreifend wahrzunehmen. Gefördert werden dadurch Entscheidungsfähigkeit, Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit. Eine Herausforderung wird es für die Stadt sein, genügend gutes Personal für den neuen Kindergarten zu finden.

Den Kindern aus dem Kinderhaus Hagenweide gefällt der Plan soweit. Allerdings interessiert sie viel mehr, ob man sich denn mal zum Spielen verabreden kann. Oberbürgermeister Jauernig versprach, dass er vermitteln werde. (mili, zg)

Themen folgen