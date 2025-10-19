75-Jähriger nach Unfallfahrt durch Leipheim gestoppt

Ein 75-Jähriger hat am Samstag mehrere Unfälle in Leipheim verursacht und war zunächst vom Unfallort geflohen. Am Samstagmittag ging nach Angaben der Polizei auf der Polizeiinspektion Günzburg die Mitteilung über eine Verkehrsunfallflucht in der Günzburger Straße ein. So befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Auto einen dortigen Kreisverkehr und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, wodurch es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Die beiden Unfallbeteiligten stiegen nach dem Unfall zunächst aus. Als der geschädigte Mann schließlich die Polizei informieren wollte, flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach etwa fünf Minuten erreichte die Polizeiinspektion Günzburg eine weitere Mitteilung über einen Verkehrsunfall. Erneut hatte der 75-jährige einen Zusammenstoß mit einem Pkw – diesmal einem Fahrschulauto – verursacht.

Medizinisches Problem war wohl Ursache für den Zustand des Unfallfahrers

Beim Eintreffen einer Streife vermittelte der Unfallverursacher einen stark verwirrten Eindruck und war völlig desorientiert, weswegen die Weiterfahrt unterbunden wurde. Der 75-Jährige war zudem im Laufe des Vormittages schon polizeilich in Erscheinung getreten, als dieser in Oberelchingen in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn auffahren wollte. Der Zustand des Mannes war nach ersten Erkenntnissen auf ein medizinisches Problem zurückzuführen, weswegen dieser im Anschluss an die Unfallaufnahme in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurde. Gegen ihn wird nun aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)