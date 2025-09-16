Icon Menü
75 Jahre Donaulichtspiele Offingen: Kinoerlebnis und Gemeinschaft feierlich genießen

Offingen

75 Jahre Donaulichtspiele in Offingen: „Gemeinsam lachen, gemeinsam weinen“

Das Kino feiert in dieser Woche seinen Geburtstag mit einem besonderen Programm. Dass sich das kleine Haus seit so langer Zeit hält, hat mehrere Gründe.
Von Qendresa Sinani Gashi
    Das Ehepaar Georg Albrecht und Nadja Flott-Albrecht leitet das charmante kleine Kino in Offingen.
    Das Ehepaar Georg Albrecht und Nadja Flott-Albrecht leitet das charmante kleine Kino in Offingen. Foto: Qendresa Sinani Gashi

    Schon beim Betreten des Saals fällt das warme Licht ins Auge: Reihen tiefroter Sitzschalen, dazwischen kleine Tischlampen mit gelbem Schirm, die eine heimelige, fast wohnliche Atmosphäre schaffen. Davor: die große weiße Leinwand, seitlich klassische Vorhangbahnen, an den Wänden dezente Wandlampen und alte Muster. Man spürt als Besucherin oder Besucher sofort den Charme dieses Ein-Saal-Kinos. Dass es sich im Markt Offingen seit inzwischen 75 Jahren hält, ist der Verdienst mehrerer Menschen.

