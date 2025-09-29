Die „Zebras“ feiern: 75 Jahre Tradition trifft auf Nachwuchs

Die Sportgemeinschaft Reisensburg-Leinheim feiert dieses Jahr ein besonderes Jubiläum: 75 Jahre Vereinsgeschichte. Was 1950 mit der Gründung als reiner Männer-Fußballverein begann, hat sich zu einem lebendigen Mehrspartenverein entwickelt, der heute knapp 930 Mitglieder umfasst und als Heimat für alle Generationen von Jung bis Alt gilt. Am Anfang stand der Sportplatzbau. Um zu einem Fußballfeld zu kommen, bot sich den Sportbegeisterten der Gemeinde Reisensburg ein Gelände bei der Donaubrücke an, welches aber zuerst monatelang von Bombentrichtern und Gestrüpp befreit werden musste. Am 15. Juni 1950 war es dann so weit. Pfarrer Johann Sauter gab dem Sportplatz den kirchlichen Segen und sprach: „Ball fliege, Seele siege“. In den ersten Jahren prägte der Männerfußball das Vereinsleben. Die Spieler liefen in rot-weiß gestreiften Trikots auf – was ihnen bald den bis heute vertrauten Spitznamen „die Zebras“ einbrachte. Über viele Jahre hinweg bildeten die Fußballer das sportliche Aushängeschild der SG.

1967 markiert einen Wendepunkt: Neun engagierte Frauen, unter anderem um Resi Mannes und Sybille Heinle, gründeten die Frauenabteilung. Die Lehrerin Martha Längst übernahm die erste Übungsleiterstunde. Innerhalb kurzer Zeit wuchs das Angebot: weitere Gymnastikstunden, Gruppen in Leinheim und ein vielfältiges Programm für Frauen jeden Alters kamen hinzu. Die Entwicklung zur breit aufgestellten Breitensport-Abteilung ist seitdem ein Grundpfeiler der SG. Ein besonderes Kapitel in der Vereinschronik ist die Auszeichnung als sportlichste Gemeinde Bayerns im Jahr 1978 – ein Zeichen dafür, wie stark Sport und Ehrenamt die Gemeinde prägten und wie intensiv die SG in der Region verwurzelt ist. Die Nachwuchsarbeit ist heute das Herz der SG: Jugendleiter Ulrich (Uli) Fischer begleitet die Jugendfußballer seit vielen Jahren und sorgt mit einem engagierten Trainerteam für Kontinuität in der Ausbildung junger Spieler. Dank seines unermüdlichen Einsatzes ist die SG einer der wenigen Vereine in der Umgebung, die laut eigenen Angaben ihre Jugendabteilung eigenständig und ohne Spielgemeinschaft betreiben können. Doch Fischers Engagement reicht weit über die Jugend hinaus: Bereits seit Jahrzehnten prägt er die Fußballabteilung maßgeblich mit. Am Spieltag nimmt er regelmäßig selbst das Mikrofon in die Hand und sorgt als Stadionsprecher für Stimmung und Information auf dem Sportplatz. Besondere Sternstunden erlebten die Zebras in der jüngeren Vereinsgeschichte: In der Saison 2008/2009 gelang den Fußballern eine regelrechte Fabelsaison, in der sie alle 24 Spiele in der A-Klasse gewannen. 2013/2014 folgte der nächste große Triumph mit dem Aufstieg in die Kreisliga – und das ohne eine einzige Niederlage.

Die SG bleibt nicht stehen: Die jüngste Abteilung ist die Triathlon-Sparte, geleitet von Günther Theer, der als erfahrener Ausdauersportler zahlreiche Starts und Platzierungen vorweisen kann. Mit vielen Erfolgen und einer ständig wachsenden Mitgliederzahl fügt sich die Abteilung nahtlos in die Philosophie der SG ein und erweitert das sportliche Spektrum um eine spannende und moderne Disziplin. Der lange Atem des Ehrenamts zeichnet die SG aus: Ehrenvorstand Egon Remmele lenkte über Jahrzehnte wichtige Vereinsentscheidungen. Auch Persönlichkeiten wie Anneliese und Manfred Poppel sowie Günther und Barbara Theer haben insbesondere den Frauen- und Breitensport nachhaltig geprägt. Besonders hervorzuheben sind auch Josef Merkle und Dieter Binder, die sich über viele Jahre hinweg mit großem Know-how und unermüdlichem Einsatz um die Vereinsgebäude und Sportplätze kümmerten. Eng verbunden mit der SG ist zudem die Firma Munk Group. Mit großem Engagement unterstützen Ferdinand und Ruth Munk den Verein seit Jahrzehnten und sind treue Wegbegleiter der Sportgemeinschaft. Als besonderes Zeichen der Verbundenheit wurden in diesem Jahr die Fußballherrenmannschaften mit Jubiläumstrikots ausgestattet. Mit fast 930 Mitgliedern ist die SG heute ein lebendiger Treffpunkt für Sport und Begegnung. Der Verein bietet Angebote von Mutter-Kind-Turnen über Jugendfußball bis hin zu Seniorensport und Sportabzeichen-Aktionen.

Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildet der Festtag am 3. Oktober 2025 in der Herrenwaldhalle in Reisensburg. An diesem Tag erwartet die Gäste ein festlicher Rahmen mit Speis und Trank sowie musikalischer Unterhaltung. Mitglieder, Sponsoren, Vereine und Freunde sind herzlich eingeladen, miteinander 75 Jahre Vereinsgeschichte zu feiern. (AZ)