76-jähriger betrunkener Fahrer verursacht Unfall auf dem Weg zum Krankenhaus

Am Montagabend ist ein 76-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Weg nach Günzburg zum Krankenhaus gewesen, da dort seine Frau medizinisch versorgt wurde. Das berichtet die Polizei. Am Krankenhaus angekommen fuhr er nach Angaben der Beamten an einem geparkten Fahrzeug zu knapp vorbei, weshalb es zum Zusammenstoß kam und an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Es wurde somit eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)

