76-jähriger betrunkener Fahrer verursacht Unfall auf dem Weg zum Krankenhaus

Ein 76-Jähriger wollte zu seiner Frau, als er einen Unfall verursachte, bei dem er alkoholisiert am Steuer saß. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.
    Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über einem Promille.
    Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über einem Promille. Foto: Heiko Becker, dpa (Symbolbild)

    Am Montagabend ist ein 76-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Weg nach Günzburg zum Krankenhaus gewesen, da dort seine Frau medizinisch versorgt wurde. Das berichtet die Polizei. Am Krankenhaus angekommen fuhr er nach Angaben der Beamten an einem geparkten Fahrzeug zu knapp vorbei, weshalb es zum Zusammenstoß kam und an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Es wurde somit eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)

