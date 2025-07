80 Jahre Bendl: Mit einer Radtour nach Günzburg fing alles an

Die Radlader sind in Reih und Glied aufgefahren, eben wird ein großer glänzender Container mit Glasfassade vorsichtig auf den Schotterplatz gesetzt. Beim Günzburger Unternehmen Bendl laufen die Vorbereitungen diese Woche auf Hochtouren. Allerdings nicht wie sonst, um das nächste Bauprojekt in Angriff zu nehmen, sondern ausnahmsweise, um zu feiern. Anlass ist nicht nur das 80-jährige Bestehen des Bauunternehmens. Auch die neu gegründete hauseigene Planungsfirma geht am Sonntag ganz offiziell an den Start. Die Partystimmung ist nicht aufgesetzt, denn die Günzburger trotzen der Baukrise, sagen die Gesellschafter Margot Bendl, Peter Finkel und Stefan Wiedemann im Gespräch mit unserer Redaktion: „Uns geht es als Unternehmen sehr gut.“

