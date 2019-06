00:33 Uhr

82000 Euro für Quartiersgarten

Förderung durch Bund und Land

Bund und Freistaat fördern die Sanierung und den Ausbau von Bildungseinrichtungen, Stadtteilzentren und Bürgerhäusern – davon profitiert auch Ichenhausen.

Durch den Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ können Bayerns Städte und Gemeinden ihre sozialen Einrichtungen aufwerten und so die soziale Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort fördern. Bayerns Bauminister Hans Reichhart: „Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier stärken wir die soziale Infrastruktur und schaffen Angebote für alle Bevölkerungsgruppen. Wir fördern beispielsweise Bürgerhäuser, Stadtteilzentren und kommunale Einrichtungen für Bildung und Kultur.“ In ganz Bayern werden in diesem Jahr 39 Projekte in 38 Städten, Märkten und Gemeinden gefördert. Die Stadt Ichenhausen erhält für den zweiten Bauabschnitt des Quartiersgartens 82000 Euro. Der interkulturelle Quartiersgarten im Stadtzentrum von Ichenhausen wird mit den Bürgern geplant und gestaltet. (zg)

