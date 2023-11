86-jährige Vermisste aus Günzburg wird tot an der Donau gefunden

Eine Frau, die seit Anfang Oktober als vermisst galt, ist jetzt leblos aufgefunden worden. Zwei Spaziergänger haben die Leiche in der Donau entdeckt.

Polizisten haben wochenlang nach der 86 Jahre alten vermissten Seniorin aus Günzburg gesucht. Die etwa 1,60 Meter große Frau lebte im Wahl-Linderschen Altenheim, wo sie sich am Samstagvormittag, 7. Oktober, entfernt hatte. Jetzt gibt es die traurige Gewissheit: Die Frau ist tot. Das meldet die Kriminalpolizei Neu-Ulm am Mittwochnachmittag. Die 86-Jährige wurde am 14. November leblos im Bereich der Donau aufgefunden.

Die Vermisstenmeldung veranlasste die Kriminalpolizei Neu-Ulm dazu, über mehrere Wochen mit der Unterstützung zahlreicher Spezialkräfte, etwa Polizeihubschraubern, Tauchern sowie Einsatzhundertschaften und speziell ausgebildeten Diensthunden, nach der Rentnerin großflächig zu suchen. Die Suchmaßnahmen wurden zwischenzeitlich erfolglos eingestellt.

Der Körper der vermissten Frau trieb in der Donau bei Offingen

Am Dienstag vergangener Woche dann teilten zwei Spaziergänger gegenüber der Polizei mit, dass sie auf Höhe des südlichen Donaudamms bei Offingen einen leblosen Körper in der Donau treibend erkannt hätten. Dieser wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Rettungsaktion durch die DLRG Lauingen mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Offingen geborgen. Bereits bei einer ersten Inaugenscheinnahme des Leichnams durch Beamte der Kripo Neu-Ulm musste davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um die vermisste Frau handelte, so schildert es die Kripo. Die finale Bestätigung erbrachte schlussendlich ein DNA-Vergleich, dessen Ergebnis seit Anfang dieser Woche vorliegt. Anzeichen auf Gewalteinwirkung gibt es nicht, teilen die Beamten mit, sodass die Ermittler von einem Unfallgeschehen als schlussendliche Todesursache ausgehen.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (AZ)