86-Jähriger in Parkgarage in der Kapuzinerstraße beklaut: Wer hat etwas gesehen?

In Burgau wurde ein 86-Jähriger in einer Tiefgarage Opfer eines Diebstahls. Laut Polizei sprach ein unbekannter Mann den Senior am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr in einer Parkgarage in der Kapuzinerstraße an. Der Unbekannte wollte eine Geldmünze gewechselt bekommen, heißt es weiter. Als der 86-Jährige in seinem Geldbeutel nach entsprechendem Kleingeld suchte, soll der Unbekannte ebenfalls in das Portemonnaie gefasst haben.

Polizei Burgau sucht nach unbekanntem Täter

Später soll der Senior festgestellt haben, dass in seinem Geldbeutel 300 Euro in Scheinen fehlten. Diese soll er kurz zuvor am Geldautomaten abgehoben haben. Der unbekannte Täter wird als circa 40 Jahre alt, mit mittlerer Statur beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Baseballmütze. Die Beamten der Polizei Burgau bitten Personen, die am Mittwochnachmittag rund um den Verbrauchermarkt in der Kapuzinerstraße Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Nummer 08222/96900 zu melden. (AZ)